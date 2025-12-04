Кремль объявил дату прямой линии Владимира Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в пятницу, 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Программа выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени.

Отправить вопрос президенту может любой желающий. Это можно сделать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Также прием вопросов будет вестись через специальное мобильное приложение, о котором говорится на сайте проекта, и через соцсети, куда можно отправить как текстовые, так и видеовопросы российскому лидеру.

Вопросы будут приниматься с 15:00 4 декабря и до окончания программы 19 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что прямая линия Путина пройдет без прямых включений с мест, необходимости в них нет.