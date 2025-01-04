Маск обратил внимание на бой штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск оценил рукопашную схватку штурмовика Андрея Григорьева с бойцом ВСУ. В соцсети X американский миллиардер также рассказал об оружии, которое хранит дома.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — написал бизнесмен.

Военный из Якутии, состоящий в 39-й гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Восток», стал героем соцсетей после появившегося видео смертельной схватки с украинским боевиком в селе Трудовое. Перед смертью противник Григорьева признал поражение и назвал его лучшим бойцом в мире.

Штурмовик сражался с помощью особенного оружия. Форма якутского ножа повторяет нож из каменного века, сделанный из берцовой кости лося, рассказал блогер Алексей Басылаев.