Отличившийся в рукопашной схватке под Трудовым штурмовик Андрей Григорьев использовал традиционный якутский нож. Блогер Алексей Басылаев рассказал об этом оружии в соцсети X .

«Якутский нож, вероятно, древнее самих якутов, потому что его форма повторяет нож из каменного века, сделанный из берцовой кости лося», — сказал он.

Такой нож, по словам Басылаева, предназначен для разделывания туши животного, нарезки промерзшего мяса и рыбы. Он имеет массивную яйцеобразную рукоятку из березовой капы, которая не скользит в ладони и не тонет в воде. Блогер сообщил, что клиновидное лезвие хорошо колет лучины из полена.

В Якутии проводятся соревнования, на которых специалисты сравнивают прочность ножей, режут ими резину и металл. Басылаев сообщил, что стоимость якутского ножа начинается от 10 тысяч рублей, но в интернете много подделок. Производство этого инструмента породило целую индустрию.

Штурмовик Григорьев из 39-й гвардейской мотострелковой бригады использовал якутский нож в бою с военнослужащим Вооруженных сил Украины. Видео этой схватки разлетелось по соцсетям. Перед смертью украинец признал поражение и назвал противника лучшим.