Очередной взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные под Сумами уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой украинские боевики обстреливали Курскую область.

За время боев в российском регионе потери ВСУ составили до 2640 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортера и 23 боевые машины пехоты.

Ракетный удар также нанесли по Одессе. По словам координатора подпольного движения Сергея Лебедева, целью российских военных стал склад в порту.