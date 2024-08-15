Новый взрыв прозвучал в Сумах

Фото: РИА «Новости»

Очередной взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные под Сумами уничтожили пусковую установку HIMARS, из которой украинские боевики обстреливали Курскую область.

За время боев в российском регионе потери ВСУ составили до 2640 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортера и 23 боевые машины пехоты.

Ракетный удар также нанесли по Одессе. По словам координатора подпольного движения Сергея Лебедева, целью российских военных стал склад в порту.

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