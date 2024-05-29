Новый этап конфликта. Во Франции высказались об отправке войск на Украину

Филиппо: отправка французских военных на Украину говорит о новой фазе конфликта

Обсуждение отправки Францией военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта на новый этап. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х .

По словам политика, большинство французов выступают против эскалации. Филиппо призвал остановить обострение конфликта на Украине и найти способы достижения мира.

«Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — сказал он.

Вопрос отправки французских военных инструкторов на Украину пока находится в стадии проработки, заявили в минобороны европейской страны. В первую очередь нужно понять «точные потребности» украинцев.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее подписал документы, позволяющие французским инструкторам посещать учебные центры на Украине.