Новый этап конфликта. Во Франции высказались об отправке войск на Украину

Филиппо: отправка французских военных на Украину говорит о новой фазе конфликта

IMAGO/Jussi Nukari
Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Обсуждение отправки Францией военных инструкторов на Украину говорит о переходе конфликта на новый этап. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По словам политика, большинство французов выступают против эскалации. Филиппо призвал остановить обострение конфликта на Украине и найти способы достижения мира.

«Вот и все! <…> Это новый этап в спирали тотального конфликта!» — сказал он.

Вопрос отправки французских военных инструкторов на Украину пока находится в стадии проработки, заявили в минобороны европейской страны. В первую очередь нужно понять «точные потребности» украинцев.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее подписал документы, позволяющие французским инструкторам посещать учебные центры на Украине.

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