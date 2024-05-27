Вопрос отправки французских военных на Украину еще не решили
BFM Business: вопрос отправки французских инструкторов на Украину еще в работе
Вопрос отправки на Украину французских военных инструкторов еще прорабатывается. Об этом сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на Министерство обороны Франции.
«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля», — сообщили в издании.
Вопрос отправки французских инструкторов остается в работе, чтобы понять «точные потребности» украинцев, уточнили журналисты.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с инфраструктурой. Президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале заявлял, что отправка инструкторов на Украину вполне возможна.