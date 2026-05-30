«Новый Чернобыль». Медведев прокомментировал удар ВСУ по ЗАЭС
Медведев: в случае разрушения реактора на ЗАЭС наступит новый Чернобыль
Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС приведет к «новому Чернобылю». Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в «Максе» прокомментировал удар ВСУ по атомной станции.
«Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — указал Медведев.
Зампред Совбеза также отметил, что может последовать симметричный удар по АЭС на Украине или в странах НАТО, вовлеченных в конфликт.
ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. На этот раз били прицельно по машинному залу и реактору. Беспилотник упал в машинном зале энергоблока № 6 в нескольких метрах от реактора. БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю, что полностью исключает возможность случайного попадания.