«Новый Чернобыль». Медведев прокомментировал удар ВСУ по ЗАЭС

Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала Запорожской АЭС приведет к «новому Чернобылю». Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в «Максе» прокомментировал удар ВСУ по атомной станции.

«Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — указал Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что может последовать симметричный удар по АЭС на Украине или в странах НАТО, вовлеченных в конфликт.

ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. На этот раз били прицельно по машинному залу и реактору. Беспилотник упал в машинном зале энергоблока № 6 в нескольких метрах от реактора. БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю, что полностью исключает возможность случайного попадания.