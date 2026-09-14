Новый боеприпас «Дань-Т» подтвердил эффективность в зоне СВО

Новый беспилотный боеприпас «Дань-Т» успешно применили в зоне специальной военной операции. Сотни запусков подтвердили его высокую эффективность, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в беседе с РИА «Новости» .

«„Дань-Т“ уже успешно опробована в зоне СВО — выполнены сотни пусков в реальных условиях. Эффективность боеприпаса высокая», — сказал Оздоев.

Новый барражирующий боеприпас после отделения от носителя способен продолжать движение к цели без дополнительного управления со стороны экипажа. Разработчики предусмотрели возможность его применения с российскими и иностранными самолетами, а также вертолетами.

Разработку впервые показали на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Выставка прошла с 8 по 10 сентября на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте.