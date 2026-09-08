«Ростех» представил боеприпас «Дань-Т» на выставке в Египте

«Ростех» впервые представил барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Дань-Т» получил автономный принцип применения: после запуска боеприпас самостоятельно продолжает полет к цели. Его приспособили для использования с российской и зарубежной авиационной техникой, включая самолеты и вертолеты.

Реактивный двигатель обеспечивает дальность поражения в несколько сотен километров, а особый профиль полета позволяет обходить системы противовоздушной обороны.

В «Ростехе» сообщили, что корпорация последовательно наращивает разработки в сфере боевых беспилотных систем, востребованных в современных вооруженных конфликтах.

Предприятия выпускают десятки моделей разведывательных и ударных аппаратов, многие из которых уже применяли в реальных условиях.

«Перспективный барражирующий боеприпас „Дань-Т“ прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения. Высокая эффективность аппарата подтверждена сотнями успешных пусков по объектам противника в зоне СВО. Мы ожидаем широкого интереса к этому боеприпасу со стороны иностранных заказчиков», — рассказали в компании.

Ранее «Рособоронэкспорт» вывел на международный рынок новый барражирующий боеприпас «Гарпия-А1 (Э)». Аппарат способен поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров и оснащается боевой частью массой свыше 50 килограммов.