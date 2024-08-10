Новые регионы приняли участие в акциях в поддержку жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления информационной политики Херсонской области.
Молодежь из села Приморское Херсонской области зажгла десятки свечей в память о жертвах украинских боевиков. Подростки выложили свечами надпись «Курск, мы вместе».
Тем временем в Курской области продолжается эвакуация людей из опасных зон. Жители покидают приграничные с Украиной земли на автобусах и личных автомобилях.
В Московской области организовали акцию помощи «Доброе дело. Курск, мы рядом!» Волонтеры активно собирают гуманитарную помощь для людей.
«Решающая битва». Алаудинов — о сражении в курском приграничье
В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших из Курской области
Совещание директоров предприятий Жуковского провели в Микрорайоне № 5
Новые регионы России присоединились к акции в поддержку Курской области
«Мы выбросили автоматы». Украинский солдат рассказал, как попал в плен ВС России
Контроль радиационной обстановки усилили в Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте