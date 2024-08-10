Новые регионы России присоединились к акции в поддержку Курской области

Акции в поддержку Курской области прошли в новых регионах России

Новые регионы приняли участие в акциях в поддержку жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления информационной политики Херсонской области.

Молодежь из села Приморское Херсонской области зажгла десятки свечей в память о жертвах украинских боевиков. Подростки выложили свечами надпись «Курск, мы вместе».

Тем временем в Курской области продолжается эвакуация людей из опасных зон. Жители покидают приграничные с Украиной земли на автобусах и личных автомобилях.

В Московской области организовали акцию помощи «Доброе дело. Курск, мы рядом!» Волонтеры активно собирают гуманитарную помощь для людей.