«Волонтеры Подмосковья» организовали сбор помощи для жителей Курска в Дмитрове

В Дмитровском городском округе организовали акцию помощи «Доброе дело. Курск, мы рядом!». Она проходит в рамках «Доброго дела» регионального движения «Волонтеры Подмосковья»

Акция проходит при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области с 9 по 15 августа. Гуманитарную помощь собирают для эвакуированных граждан Курской области. Пункты приема работают в Дмитрове в молодежных центрах «Сфера» и «Квартал» с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.

В точках сбора принимают генераторы, газовые горелки, бытовую технику, портативные зарядные устройства, питьевую воду, медикаменты, продукты длительного хранения и предметы личной гигиены, а также одежду, текстиль и канцелярские принадлежности.

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