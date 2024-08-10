«Волонтеры Подмосковья» организовали сбор помощи для жителей Курска в Дмитрове

Администрация Дмитровского городского округа
Фото: Администрация Дмитровского городского округа

В Дмитровском городском округе организовали акцию помощи «Доброе дело. Курск, мы рядом!». Она проходит в рамках «Доброго дела» регионального движения «Волонтеры Подмосковья»

Акция проходит при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области с 9 по 15 августа. Гуманитарную помощь собирают для эвакуированных граждан Курской области. Пункты приема работают в Дмитрове в молодежных центрах «Сфера» и «Квартал» с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.

В точках сбора принимают генераторы, газовые горелки, бытовую технику, портативные зарядные устройства, питьевую воду, медикаменты, продукты длительного хранения и предметы личной гигиены, а также одежду, текстиль и канцелярские принадлежности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

Курская авантюра Украины. Мнения мировых СМИ

Паллиативные пациенты Подмосковья смогут получить медоборудование на дом

Юбилейная марка подмосковной парусной регаты оправится на МКС

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте