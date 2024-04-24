Украину назвали кладбищем вооружений США | 360°

Мир 24 апреля 2024, 07:22 Украину назвали кладбищем вооружений США МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО РИА «Новости»

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Поле боя на Украине стало кладбищем для западного оружия, которым хвалились НАТО и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«На Украине поле боя давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились НАТО и США. Принятый Штатами законопроект о новой военной помощи Украине станет психотропным веществом, который лишь на время облегчит страх своры Владимира Зеленского», — отметил дипломат.

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Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов одобрила выделение Украине почти 61 миллиарда долларов дополнительной помощи. Позднее это решение поддержал Сенат.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что после начала СВО ВСУ потеряли до 500 тысяч человек. По его словам, российские военные уверенно развеяли миф о превосходстве западного оружия.