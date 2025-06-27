Новые мини-ракеты для ЗРК «Панцирь» эффективно применили в зоне СВО

Новый боекомплект из мини-ракет для ЗРК «Панцирь» показал высокую эффективность в зоне специальной операции. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.
Снаряды производства «Высокоточных комплексов» прошли полный цикл государственных испытаний. Теперь мини-ракеты поставили на серийный выпуск.
«Новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО», — отметили в Ростехе.
Мини-ракеты позволяют успешно сбивать малые дроны, которые активно используются на поле боя и представляют существенную угрозу. Высокая вероятность поражения беспилотников достигается благодаря продвинутой системе управления.