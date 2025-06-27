Новые мини-ракеты для ЗРК «Панцирь» эффективно применили в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Новый боекомплект из мини-ракет для ЗРК «Панцирь» показал высокую эффективность в зоне специальной операции. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

Снаряды производства «Высокоточных комплексов» прошли полный цикл государственных испытаний. Теперь мини-ракеты поставили на серийный выпуск.

«Новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО», — отметили в Ростехе.

Мини-ракеты позволяют успешно сбивать малые дроны, которые активно используются на поле боя и представляют существенную угрозу. Высокая вероятность поражения беспилотников достигается благодаря продвинутой системе управления.

Российская армия получила мини-ракеты для ЗРК «Панцирь» 23 июня.

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