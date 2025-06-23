Российские войска получили партию мини-ракет для «Панцирей»

В российские войска начали поступать мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь». Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Снаряды необходимы для перехвата в ближней зоне.
«Холдинг „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства „Панцирь“», — заявили в пресс-службе.
Партию мини-ракет в рамках гособоронзаказа отгрузили Минобороны России. Малогабаритные боеприпасы эффективны в том числе против БПЛА.
Ранее в состав Военно-морского флота России вошла подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка». Субмарину оснастили передовыми системами шумоподавления.
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