Российские войска получили партию мини-ракет для «Панцирей»

Ростех: мини-ракеты для «Панцирей» начали поступать российской армии

Фото: РИА «Новости»

В российские войска начали поступать мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь». Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Снаряды необходимы для перехвата в ближней зоне.

«Холдинг „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ начал поставки новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов семейства „Панцирь“», — заявили в пресс-службе.

Партию мини-ракет в рамках гособоронзаказа отгрузили Минобороны России. Малогабаритные боеприпасы эффективны в том числе против БПЛА.

Ранее в состав Военно-морского флота России вошла подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка». Субмарину оснастили передовыми системами шумоподавления.

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