Новые гиперзвуковые вооружения. «Орешник» — это только первая ласточка
Ковальчук рассказал какие материалы использовались при создании «Орешника»
Создать ракетный комплекс «Орешник» позволили новейшие российские материалы, способные выдерживать сверхвысокие температуры. Об этом газете «Известия» сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Успех разработки «Орешника», по его словам, обусловлен тем, что Россия входит в пятерку лидеров в этой отрасли. Благодаря опыту, накопленному российскими учеными, удалось улучшить материалы, которые раньше выдерживали лишь 1500 градусов, а теперь выдерживают 2000 градусов. Именно это позволило в короткий срок создать гиперзвуковое оружие.
«Мы это сделали, а другие — нет. <…> Сегодня следующий шаг — это 2,5–3 тысячи градусов», — подвел итог президент «Курчатовского института».
По словам Ковальчука, опыт создания российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» открыл дорогу разработкам нового гиперзвукового оружия.
Ранее мощность ракеты «Орешник» сравнили с ударом 45 атомных бомб, аналогичных сброшенным на Хиросиму.