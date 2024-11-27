Успех разработки «Орешника», по его словам, обусловлен тем, что Россия входит в пятерку лидеров в этой отрасли. Благодаря опыту, накопленному российскими учеными, удалось улучшить материалы, которые раньше выдерживали лишь 1500 градусов, а теперь выдерживают 2000 градусов. Именно это позволило в короткий срок создать гиперзвуковое оружие.

«Мы это сделали, а другие — нет. <…> Сегодня следующий шаг — это 2,5–3 тысячи градусов», — подвел итог президент «Курчатовского института».

По словам Ковальчука, опыт создания российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» открыл дорогу разработкам нового гиперзвукового оружия.

Ранее мощность ракеты «Орешник» сравнили с ударом 45 атомных бомб, аналогичных сброшенным на Хиросиму.