Новую партию гумпомощи для российских военных отправили с Камчатки

Новая партия гуманитарной помощи от жителей Камчатки отправилась в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Везет груз волонтер Денис Щеткин. Машину по крышу забили адресными посылками для бойцов.

«К несчастью — а может быть, и к счастью — я этот рейс делаю один, так уж вышло, но будем стараться», — рассказал он.

Ранее добровольцы организации доставили десятки тонн воды в восемь населенных пунктов Донбасса, страдающих от острого дефицита, а также новые мощные генераторы для насосных станций. Часть воды в больницах пойдет не только на питье, но и на операции.