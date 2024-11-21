Новости в пользу бедных. Украина просит об ударах Tomahawk, которых у нее нет

Военный обозреватель Литовкин: ракет Tomahawk у Украины нет и быть не может

Западные СМИ заявили о желании Украины добиться разрешения на удары по России американскими ракетами Tomahawk. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с 360.ru назвал эту информацию новостями в пользу бедных.

На вопрос о том, какую опасность представляет Tomahawk, он заметил, что любое оружие — даже кухонный нож — несет угрозу при неправильном использовании.

«Твердотопливная крылатая ракета большой дальности Tomahawk летает на 2000 километров. Запускается с надводных, подводных кораблей, самолетов. Американцы работают над тем, чтобы создать возможность запускать их с земли», — сказал Литовкин.

У Украины, напомнил военный обозреватель, Tomahawk нет и быть не может.

«Поэтому то, что кто-то что-то пишет, что-то сказал, это все в пользу бедных, как говорится, или фейки. Обращать внимание на такие публикации не стоит», — посоветовал собеседник 360.ru.

Решение по ударам вглубь России Литовкин объяснил самим фактом передачи дальнобойных ракет и попыткой вогнать россиян в панику.

«Все это заносчивость даже не украинская, а бандеровская. Они хотят показать, что у них длинные руки, что могут с Россией расправиться, как хотят. Чем меньше у Украины успехов на фронте, чем больше поражений, тем больше она рассказывает о том, как будет наносить удары по мирному населению. И это они делают. Сражаются с мирными людьми у нас, на нашей территории», — заключил военный обозреватель.