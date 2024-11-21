Украина может запросить у США право применять Tomahawk

Politico: Украина может попросить Байдена разрешить бить Tomahawk по России

Власти Украины могут попросить администрацию президента США Джо Байдена дать разрешение ВСУ на применение американских ракет Tomahawk для ударов по территории России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егора Чернева.

Парламентарий отметил, что украинские власти нацелены применять американское дальнобойное оружие до вступления Дональда Трампа в должность президента США.

«Чернев сказал, что Украина начала подталкивать Белый дом к разрешению использовать Tomahawk для атаки по оборонным заводам в России, которые сейчас вне досягаемости Украины», — привела газета слова депутата.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новой эскалацией конфликта данные о применении боевиками ВСУ британских ракет Storm Shadow по целям в глубине российской территории.