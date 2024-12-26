Новогодний праздник прошел в клубе «Активное долголетие» в Мытищах

Активисты клуба подошли к организации мероприятия обстоятельно и подготовили для гостей много сюрпризов. Одним из них стала выставка изделий мастериц: вязаных игрушек, картин, лоскутных одеял и многого другого. Порадовали зрителей и творческие выступления — любимые всеми новогодние песни, танцы, музыкальные и театральные номера.

Поздравить и поблагодарить талантливых активистов приехали глава городского округа Юлия Купецкая и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

«Отдельное спасибо за ту помощь, которую вы оказываете нашим бойцам на СВО, особенно нашим трудолюбивым „пчелкам“, которые вяжут и передают на передовую теплые вещи, вкладывая в них всю любовь и душу. Ребята в свою очередь всегда передают огромные слова благодарности за эту помощь. Все мы верим в победу, ждем наших ребят домой живыми и невредимыми. Вместе мы сможем все. Желаю вам хорошего настроения, позитивных мыслей и крепкого здоровья», — обратилась к участникам клуба «Активное долголетие» Юлия Купецкая.

Праздник получился по-домашнему уютным и завершился чаепитием с подаренным гостями из администрации большим праздничным тортом.