Новогодний концерт прошел в Люберцах

Традиционное предновогоднее мероприятие состоялось во Дворце спорта «Триумф». На праздник пригласили семьи участников специальной военной операции, общественников и активистов города.
Для гостей выступали вокальный ансамбль «Детство» детской музыкальной школы № 2, шоу-балет Flash, учащиеся вокально-хорового отделения и отделения эстрадного вокала, вокальный ансамбль ШокоLad. Яркое сказочное представление «Новогоднее чудо» подарило всем зрителям праздничное настроение и массу позитивных эмоций.
Жителей муниципалитета поздравил с наступающим Новым годом глава Люберец Владимир Волков. «Пусть наступающий 2025 год принесет в ваши дома мир, благополучие и счастье!» — пожелал он.
Председатель совета депутатов городского округа Владимир Ружицкий также обратился к жителям Люберец с приветственным словом.
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