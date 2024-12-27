Новогодний концерт прошел в Люберцах

Традиционное предновогоднее мероприятие состоялось во Дворце спорта «Триумф». На праздник пригласили семьи участников специальной военной операции, общественников и активистов города.

Для гостей выступали вокальный ансамбль «Детство» детской музыкальной школы № 2, шоу-балет Flash, учащиеся вокально-хорового отделения и отделения эстрадного вокала, вокальный ансамбль ШокоLad. Яркое сказочное представление «Новогоднее чудо» подарило всем зрителям праздничное настроение и массу позитивных эмоций.

Жителей муниципалитета поздравил с наступающим Новым годом глава Люберец Владимир Волков. «Пусть наступающий 2025 год принесет в ваши дома мир, благополучие и счастье!» — пожелал он.

Председатель совета депутатов городского округа Владимир Ружицкий также обратился к жителям Люберец с приветственным словом.