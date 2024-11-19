Новобранцам на СВО предложили списать долги по кредитам
Госдума рассмотрит списание участникам СВО долгов по кредитам до 10 млн рублей
Новых участников спецоперации их их жен могут освободить от уплаты просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. В ближайшее время Госдума рассмотрит предложенные депутатами поправки, сообщил ТАСС.
В первом чтении поправки к закону об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам россиянами, призванными на службу по мобилизации, и участниками СВО депутаты приняли 29 октября. Авторы инициативы предложили на время службы освободить бойцов от взыскания исполнительского сбора.
Ко второму чтению парламентарии внесли еще одно предложение — освободить от кредитных обязательств россиян и их супругов при заключении контракта на службу с 1 декабря 2024 года сроком от одного года. При этом судебное решение о взыскании или исполнительное производство должно выйти до декабря, а сумма долга не превышать 10 миллионов рублей.
Кроме стимулирующих выплат и льгот для участников СВО в России действует кадровая программа «Время героев». За три дня организаторы получили 6,6 тысячи заявок желающих присоединиться ко второму потоку.