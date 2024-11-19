Новобранцам на СВО предложили списать долги по кредитам

Новых участников спецоперации их их жен могут освободить от уплаты просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. В ближайшее время Госдума рассмотрит предложенные депутатами поправки, сообщил ТАСС .

В первом чтении поправки к закону об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам россиянами, призванными на службу по мобилизации, и участниками СВО депутаты приняли 29 октября. Авторы инициативы предложили на время службы освободить бойцов от взыскания исполнительского сбора.

Ко второму чтению парламентарии внесли еще одно предложение — освободить от кредитных обязательств россиян и их супругов при заключении контракта на службу с 1 декабря 2024 года сроком от одного года. При этом судебное решение о взыскании или исполнительное производство должно выйти до декабря, а сумма долга не превышать 10 миллионов рублей.

Кроме стимулирующих выплат и льгот для участников СВО в России действует кадровая программа «Время героев». За три дня организаторы получили 6,6 тысячи заявок желающих присоединиться ко второму потоку.