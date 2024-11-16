Тысячи участников СВО прошли регистрацию на второй поток «Времени героев»

Почти 4,5 тысячи участников и ветеранов специальной военной операции зарегистрировались во втором потоке «Времени героев». Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов», — отметил он.

Комиссаров подчеркнул, что для организаторов программы важно, чтобы каждый участник с первых минут регистрации получал наилучший сервис и самые актуальные знания.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске программы «Время героев». Глава государства отметил, что участники специальной военной операции получат приоритетную возможность поступить в ведущие вузы и освоить гражданскую специальность. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

Ранее более тысячи человек приняли участие в фестивале «СВОйГЕРОЙ» в Подмосковье.