Программа «Время героев» приняла более 6,5 тысячи заявок для участия за три дня

Более 6,5 тысячи участников СВО подали заявки в программу «Время героев»

Организаторы программы «Время героев» получили 6640 заявок за три дня после объявление о приеме в отборочный этап второго потока. Данные привели на официальном сайте организации .

Регистрацию для желающих принять участие в программе открыли 15 ноября. Прием заявок на отборочный этап продлится до 15 января 2025 года.

Об открытии второго потока обучения на магистерской программе объявили на заседании Общественного совета программы, который прошел 14 ноября.

В первом потоке обучения из 44 тысяч желающих отобрали 83 участника, 12 из которых после окончания курсов получили различные должности.

Среди них — полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что в программе «Время героев» получают самые актуальные знания по флагманским проектам Президентской академии. Он напомнил, что участниками могут стать участники и ветераны специальной военной операции.