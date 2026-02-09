Одессу накрыла мощная атака дронов с новыми взрывами и пожарами

В Одессе прогремели взрывы после атаки беспилотников в районе 6-й станции

Массированную атаку БПЛА на Одессу провели ВС России. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» .

После ударов дронов-камикадзе «Герань» и работы ПВО в городе начался крупный пожар. Один из ударов пришелся в район расположения воинской части у 6-й станции.

По данным канала, беспилотники продолжают лететь на город для уничтожения военной инфраструктуры ВСУ.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве после массированных ударов по энергосистеме жители получают электроэнергию лишь на 1,5–2 часа в сутки. Атака ВС России в ночь на 7 февраля привела к дополнительному дефициту мощности, который быстро компенсировать невозможно.