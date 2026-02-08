Вооруженные силы России уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области», — отметил собеседник агентства.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы с Сумской областью.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ. Главе региона и сотрудникам аварийных бригад удалось спрятаться в укрытие.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте