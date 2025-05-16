Ночная атака по ДНР провалилась. ВСУ потеряли два десятка дронов

В ночь на пятницу, 16 мая, ВСУ попытались атаковать мирные города ДНР с помощью беспилотников. Все дроны были сбиты системой «Купол Донбасса» и ПВО, сообщили в Минобороны России.

По информации российского оборонного ведомства, украинская армия ночью провела массированную атаку с использованием беспилотников. Целью удара были населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Всего «Купол Донбасса» сбил 19 дронов, большинство из которых несли взрывчатку. Все аппараты удалось перехватить еще в воздухе благодаря слаженной работе ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Сбитые дроны уже изучают специалисты ФСБ по ДНР. Они начали осмотр и обезвреживание сбитых аппаратов. По предварительным данным, большинство БПЛА были загружены боевыми зарядами.

Жертв среди мирного населения нет. О разрушениях также не сообщалось. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство над регионом.

В пятницу, 16 мая, Минобороны России также доложило об освобождении Вольного Поля в ДНР.