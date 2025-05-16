Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к западу от Великой Новоселки, недалеко от границы с Днепропетровской областью Украины.

За неделю группировка продвинулась вглубь обороны противника, нанеся поражение трем механизированным, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии.

Противник за неделю на этом участке фронта потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Накануне российские военные освободили еще два села — Торское к востоку от Красного Лимана и Новоалександровку у западной границы ДНР.