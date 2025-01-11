Очевидцы сообщили о мощных взрывах в нескольких районах Кубани

Жители сразу нескольких населенных пунктов Краснодарского края сообщили о мощных взрывах. Предварительно, речь идет о работе ПВО, сообщил Telegram-канал «ИнформБюро-Юг». Официально власти информацию не подтверждали.

По сведениям издания, возможные пролеты БПЛА наблюдали сначала в районе Керчи, Темрюка и порта Кавказ. Тревогу по беспилотникам, как дополняют местные жители, вероятно объявили в станицах Голубицкой и Старотитаровской. Аналогичное предупреждение действует в Темрюке.

Кроме того, работа ПВО, предположительно, наблюдалась в районе Анапы. Здесь расположена газовая насосная станция «Турецкого потока».

Местные власти на данный момент такую информацию не подтверждали.

Около часа назад стало известно о перекрытии движении автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщил местный опертштаб в официальном Telegram-канале.

Вечером в пятницу, 10 января, силы ПВО РФ за два часа сбили семь украинских дронов над Россией. Четыре из них уничтожили над Черным морем.