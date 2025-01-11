Атаку БПЛА отразили в Анапе

Украинские боевики ночью пытались ударить с помощью беспилотников по Анапе. Средства ПВО отразили атаку, сообщила пресс-служба администрации города.

По ее данным, из-за ЧП никто не пострадал, разрушений после атаки не зафиксировали.

«Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности СМС-сообщения», — отметили в мэрии.

В пресс-службе также подтвердили, что в результате работы систем ПВО в городе прогремели взрывы.

Ранее о ночных взрывах рассказали жители нескольких населенных пунктов Краснодарского края. Громкие звуки раздались в районе Керчи, Анапы, Темрюка, порта Кавказ, станиц Голубицкой и Старотитаровской. Также в ночь на 11 января перекрыли автомобильное движение по Крымскому мосту.

Еще одна атака БПЛА произошла вечером 10 января. Над акваторией Черного моря военные нейтрализовали четыре дрона, над Белгородской областью — два, а над Курской — один.