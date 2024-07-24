Ночью в России сбили три БПЛА самолетного типа

В Белгородской области ночью 24 июля уничтожили три украинских беспилотника. Об успешной работе сил ПВО сообщило Минобороны России .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — заявила пресс-служба.

Атаку отразили дежурными средствами ПВО. Военные обезвредили три дрона.

Накануне в Шебекине беспилотник сбросил взрывное устройство, которое повредило две машины. FPV-дроном снесли крышу частного дома в поселке Красном. Другой беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка и снес часть постройки.

В зоне проведения спецоперации российские зенитчики сбили разведывательный дрон «Лелека-100». Он собирал информацию для готовящегося удара по позициям.