Две легковушки и частный дом пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом

Гладков: при атаке ВСУ в Белгородской области разрушилась крыша частного дома

Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два легковых автомобиля. FPV-дроном атакован поселок Красное Шебекинского городского округа», — написал он.

По словам Гладкова, из-за атаки в поселке в одном из частных домов полностью разрушилась крыша. Также ВСУ атаковали село Новопетровку Валуйского городского округа. Там дрон врезался в двухэтажный дом, часть здания получила повреждения.

По предварительным данным, во время атаки никто не пострадал.

Ранее украинские войска направили дроны на паромное судно в порту «Кавказ». В итоге погиб один человек. Также на месте ЧП начался пожар.