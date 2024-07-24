Две легковушки и частный дом пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом
Гладков: при атаке ВСУ в Белгородской области разрушилась крыша частного дома
Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены два легковых автомобиля. FPV-дроном атакован поселок Красное Шебекинского городского округа», — написал он.
По словам Гладкова, из-за атаки в поселке в одном из частных домов полностью разрушилась крыша. Также ВСУ атаковали село Новопетровку Валуйского городского округа. Там дрон врезался в двухэтажный дом, часть здания получила повреждения.
По предварительным данным, во время атаки никто не пострадал.
Ранее украинские войска направили дроны на паромное судно в порту «Кавказ». В итоге погиб один человек. Также на месте ЧП начался пожар.