Ночью 19 декабря над Россией сбили 94 беспилотника самолетного типа

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 36 дронов сбили над Ростовской областью, 17 — над Белгородской, 15 — над Воронежской, семь — над Каспийским морем.

Также по шесть БПЛА сбили над Астраханской и Самарской областями, пять — над Азовским морем и по одному — над Краснодарским краем и Курской областью.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что обломки украинского беспилотника повредили жилой дом в Липецке, обошлось без пострадавших и погибших.

В Белгороде после прилета дронов черепно-мозговую травму получил пятимесячный ребенок, отмечал губернатор Вячеслав Гладков. Состояние младенца оценивается как средней тяжести.