Низкая точность и шумный двигатель. Долетит ли новая ракета «Трембита» до Москвы

В условиях неопределенности Украина решила не полагаться на Запад и возродить собственную ракетную промышленность. Инженеры модернизируют малую крылатую ракету «Трембита». Что известно об этом вооружении, выяснил 360.ru.

Ракета «Трембита»

О секретной ракетной программе сообщили сразу несколько зарубежных СМИ. Инженеры решили модернизировать малую крылатую ракету «Трембита», названную в честь традиционного музыкального инструмента украинских горцев, обернутого берестой деревянного рога. Журнал The Economist сообщил, что она действительно очень шумная — оглушительный грохот импульсного воздушно-реактивного двигателя заставил участников испытательного запуска отойти назад.

Мотор создан на основе двигателя, который впервые был использован в 1944 году в самолете-снаряде нацистской Германии «Фау-1». В базовой комплектации «Трембита» способна развить скорость до 400 километров в час и преодолеть 200 километров. Цель новой программы — модернизировать ракету так, чтобы она смогла долететь до Москвы.

Достоинства и недостатки «Трембиты»

Главным преимуществом обновленной ракеты станет низкая стоимость. Британская газета The Telegraph подсчитала, что на деньги, необходимые для производства одной ракеты ATACMS, можно выпустить 50–60 штук «Трембит», ведь каждая обойдется всего в 15 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость ракеты Tomahawk составляет 1,45 миллиона долларов, а танка Abrams — более 10 миллионов.

С другой стороны, у «Трембиты» есть серьезные недостатки. Руководитель проекта Сергей Бирюков признал, что она не славится точностью и нужна скорее для устрашения противника. Из-за этого украинские военные не смогут использовать ракету для точечных ударов, им придется направлять на цель целый рой.