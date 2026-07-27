Россия готова к новым предложениям по Украине после прояснения прежних договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об этом на брифинге.

«Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто никогда у нас не отказывался», — сказала она.

Захарова допустила урегулирование на основе договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Однако, по мнению представителя МИД, следует внести ясность в уже обсуждавшиеся инициативы, прежде чем приступать к диалогу по новым.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар рассказал журналистам о срыве мирного соглашения между Россией и Украиной в 2022 году. Он возложил ответственность на Запад.