Никто не погиб напрасно: Путин отметил героизм российских военных

Условия для сегодняшнего продвижения на фронте создали не только те, кто сейчас идет вперед, но и те, кто пал на поле боя. Об этом заявил президент Владимир Путин , общаясь с журналистами на Валааме.

«Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной», — подчеркнул глава государства.

В марте Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» призвал увековечивать память павших героев разными способами, называя в их честь школы, институты, улицы и другие объекты, чтобы о подвигах помнили десятилетиями.

Кроме того, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что Россия и КНДР планируют вместе создать мемориалы в Москве и Пхеньяне в память о корейских воинах, погибших за освобождение Курской области.