Путин призвал называть школы, институты и улицы в честь героев спецоперации

Увековечить память героев СВО можно разными способами. Об это заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», сообщает сайт Кремля.

На встрече сестра погибшего героя СВО рассказала, что назвала в честь брата спортивный турнир. Глава государства ответил, что память надо увековечивать.

«Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что имена героев должны остаться надолго в памяти будущих поколений.

В подмосковных школах открывают парты героев СВО. В Дергаевской школе № 23 5 марта открыли парту героя в честь Антона Краснова. Антон, выпускник школы, погиб в феврале 2024 года, выполняя свой воинский долг на фронте.