Россия и КНДР создадут мемориалы в память о корейских воинах

Россия и Северная Корея намерены создать в Москве и Пхеньяне мемориалы в память о корейских воинах, погибших при освобождении территории Курской области от ВСУ. Об этом по итогам визита в КНДР заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, его слова привела пресс-служба аппарата Совбеза.

«Главы государств приняли решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях. Речь идет об открытии мемориалов в память о корейских воинах в России и КНДР, павших в боях за освобождение российской территории», — сказал он.

Шойгу добавил, что в рамках рабочего визита обсуждалось также создание мемориального комплекса с музеем в Пхеньяне при участии российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с освобождавшими Курскую область командирами войск КНДР.