Никто из жителей Калача-на-Дону не пострадал из-за пожара на нефтебазе
МЧС: из-за атаки БПЛА в Калаче-на-Дону никто не пострадал
В пожаре на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области нет погибших и пострадавших. Об этом сообщило РИА «Новости».
В пресс-службе МЧС по региону подтвердили, что на территории частной нефтебазы горят емкости с топливом. Спасатели работают по повышенному рангу опасности, указали в министерстве.
Пожар произошел после атаки украинских БПЛА по Волгоградской области. Помимо нефтебазы в Калаче-на-Дону, в регионе загорелась подстанция во Фролове. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что пожарные потушили возгорание на энергообъекте, электричество из-за ЧП не отключалось. По его словам, ликвидацией пожара на нефтебазе занимаются сотрудники МЧС.