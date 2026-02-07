Минэнерго сообщило о ближайших «тяжелых днях» для энергетики Украины

Минэнерго Украины: киевляне получают свет лишь на 1,5-2 часа в сутки

В Киеве после массированных ударов по энергосистеме жители получают электроэнергию лишь на 1,5–2 часа в сутки. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины по итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области.

Ситуация остается крайне сложной: повредило энергообъекты в ряде регионов, из-за ударов по высоковольтным подстанциям пришлось снижать нагрузку на АЭС, по большинству областей действуют аварийные отключения. Ночная атака привела к дополнительному дефициту мощности, который трудно быстро компенсировать, поэтому ближайшие дни будут «очень тяжелыми».

Восстановительные работы продолжаются на всех пострадавших объектах. Власти Киева разворачивают специальные пункты помощи для жителей — это оборудованные точки с генераторами, где можно согреться, подзарядить телефоны и получить базовую помощь на время отключений света и тепла.

Минувшей ночью ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины. Без электроснабжения остались несколько западных регионов страны, зафиксировали перебои в работе критической инфраструктуры и временные отключения энергоблоков АЭС.