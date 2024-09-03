FA: Россия не сдастся на Украине из-за своего потенциала

Россия никогда не сдастся в украинском конфликте из-за своего потенциала. Об этом сообщило издание Foreign Affairs.

Соединенные Штаты хотят, чтобы президент России Владимир Путин самостоятельно прекратил противостояние с Украиной из-за большого количества санкций.

«Каким бы рациональным ни казался этот подход, он основан на ошибочном предположении: что мнение Путина можно изменить», — написали авторы материала.

По их мнению, Запад не сможет изменить позицию российского лидера по украинскому конфликту. Попытки заставить Путина сдаться — бесплодное занятие, которое растрачивает жизни и ресурсы, подчеркнули журналисты.

Российский лидер считает, что власти Украины не хотят завершать боевые действия, так как боятся президентских выборов после отмены военного положения.

Глава государства также заявил, что бойцы ВС России значительно продвинулись в Донбассе. Территории переходят под контроль армии квадратными километрами, сообщил RT.