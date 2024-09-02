Боятся выборов. Путин рассказал, почему власти Украины не хотят прекращать СВО

Путин: власти на Украине не заинтересованы в прекращении боевых действий

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин заявил, что действующие власти Украины не хотят завершать боевые действия, так как боятся отмены военного положения и последующих президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер указал на неготовность нынешних властей в Киеве организовывать выборы президента.

«Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий», — заявил Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Туве.

Он добавил, что именно это стало причиной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, которую они совершили 6 августа. Путин отметил, что подобную провокацию украинские военные пытались осуществить в Белгородской области.

Ранее президент во время общения со школьниками пообещал, что российские военные сделают все, чтобы жизнь жителей приграничных районов вернулась в нормальное русло.

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