Президент Владимир Путин заявил, что действующие власти Украины не хотят завершать боевые действия, так как боятся отмены военного положения и последующих президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер указал на неготовность нынешних властей в Киеве организовывать выборы президента.

«Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий», — заявил Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Туве.

Он добавил, что именно это стало причиной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, которую они совершили 6 августа. Путин отметил, что подобную провокацию украинские военные пытались осуществить в Белгородской области.

Ранее президент во время общения со школьниками пообещал, что российские военные сделают все, чтобы жизнь жителей приграничных районов вернулась в нормальное русло.