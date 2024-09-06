«Никакого примирительного тона». Захарова осудила спонсировавших Украину спортсменов

Захарова: никакого примирения со спонсировавшими Украину спортсменами не будет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атлетов, спонсировавших Украину. Свое заявление она сделала на полях Восточного экономического форума, сообщило РИА «Новости» .

«Не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, речь идет о деньгах, направленных на убийство российских военнослужащих, мирных жителей, детей, а также на разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее Захарова прокомментировала мирный план экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Оценить инициативу можно только в том случае, если политик победит на выборах, подчеркнула дипломат.

Сам Трамп сообщил о наличии у него плана по Украине, но не раскрыл подробности. Проект должен оставаться в тайне до поры до времени ради сохранения эффекта неожиданности, заявил кандидат в президенты США.