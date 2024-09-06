«Никакого примирительного тона». Захарова осудила спонсировавших Украину спортсменов
Захарова: никакого примирения со спонсировавшими Украину спортсменами не будет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атлетов, спонсировавших Украину. Свое заявление она сделала на полях Восточного экономического форума, сообщило РИА «Новости».
«Не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — подчеркнула дипломат.
По ее словам, речь идет о деньгах, направленных на убийство российских военнослужащих, мирных жителей, детей, а также на разрушение гражданской инфраструктуры.
Ранее Захарова прокомментировала мирный план экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Оценить инициативу можно только в том случае, если политик победит на выборах, подчеркнула дипломат.
Сам Трамп сообщил о наличии у него плана по Украине, но не раскрыл подробности. Проект должен оставаться в тайне до поры до времени ради сохранения эффекта неожиданности, заявил кандидат в президенты США.