Захарова предложила подождать с оценкой мирного плана Трампа по Украине

Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos
Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Оценивать мирный план по Украине от кандидата в президенты США Дональда Трампа можно только в том случае, если он победит на выборах. Об этом NEWS.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, все сказанное в Соединенных Штатах стоит обсуждать после подведения итогов голосования. В ходе выступления на ВЭФ представитель МИД отметила, что стремление урегулировать конфликт является показателем адекватности политика.

«Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. Оценивать все, что будет сказано в Штатах, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется», — добавила дипломат.

Дональд Трамп ранее заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине. Кандидат в президенты США решил не сообщать подробности, чтобы план остался до поры до времени в тайне ради сохранения эффекта неожиданности.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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