Разведчик США Шаффер: через два месяца Украину ждет крах на поле боя

Украинские войска оказались на грани краха. Об этом бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Мы, вероятно, увидим крах Украины в течение двух месяцев. Я просто не вижу, что это может продолжаться», — сказал он.

Разведчик указал на уязвимость энергосистемы Украины перед российскими ударами. По словам Шаффера, ВС России успешно снизили способность ВСУ защищать свое воздушное пространство. Кроме того, украинские боевики быстро израсходовали практически все ракеты Patriot.

Эксперт выразил удивление, что президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи в 400 миллионов долларов, которая «не будет иметь абсолютно никакого эффекта».

ВСУ столкнулись с нехваткой танков, сообщил журнал National Interest. Немецкие Leopard и американские Abrams не смогли повлиять на расстановку сил на поле боя.