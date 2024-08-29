Нидерланды запретили Украине наносить удары F-16 по гражданским объектам в России

Минобороны Нидерландов: ВСУ не должны бить F-16 по гражданским объектам России

United States Air Force
Фото: United States Air Force

Нидерланды запретили Украине использовать поставленные истребители F-16 для атак по гражданским объектам на территории России. Об этом в интервью телеканалу NOS заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, Нидерланды разрешают Украине использовать истребители F-16 над российской территорией и атаковать военные цели, в том числе аэродромы, но ей нельзя бить по гражданским объектам.

«Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили», — уточнил министр.

Он отметил, что Киев должен соблюдать «законы войны».

В начале августа Владимир Зеленский заявил, что на Украину поступила первая партия истребителей из Европы. Двадцать восьмого августа стало известно о первом погибшем украинском пилоте F-16.

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