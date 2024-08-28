Погиб первый украинский пилот F-16

Летчик 204-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, подполковник Алексей Месь погиб в зоне спецоперации. Он проходил обучение в США на истребителях F-16, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Погиб один из первых пилотов ВСУ, имевший звание полковника, прошедший обучение заграницей на F-16», — указали в сообщении

По данным украинских источников, 26 августа ВС России нанесли удар ракетами по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

По информации Telegram-канала Mash, Месь погиб в указанный день во время ракетной атаки ВС РФ на военные и промышленные объекты Ивано-Франковской области.

Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук также сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся. Но позже он удалил свой пост.

Ранее стало известно, что во время боевого задания погиб пилот МиГ-29, служивший в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, Александр Мигуля. Он был командиром авиазвена, его ликвидировали 12 августа.