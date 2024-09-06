«Ничего об этом не знаю». Жена Стрелкова опровергла сообщения о его отправке на СВО

Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) отправится из колонии в зону специальной операции, оказалась недостоверной. Такое заявление сделала 360.ru жена заключенного Мирослава.
«Это неправда. <…> Информация не является действительностью. Я ничего об этом не знаю. Вчера буквально у него был адвокат. Игорь находится в колонии. <…> Безусловно, мы будем подавать на УДО через некоторое время. И у нас подана жалоба в кассацию», — подчеркнула супруга Стрелкова.
Информация об отправке Стрелкова в зону СВО появилась в Telegram-канале Shot. По его данным, адвокатам якобы удалось добиться соответствующего разрешения у профильных ведомств. В итоге ему «заменили лишение свободы на службу в зоне СВО».
Администрация ИК-5 ранее признала экс-министра обороны ДНР склонным к побегу. В его личное дело внесли отметку в виде красной ленты и поставили на профилактический учет.
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