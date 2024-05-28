«Ничего не осталось». Появилось видео с места удара ВСУ по запорожской школе

Председатель Рогов показал кадры с последствиями удара ВСУ по запорожской школе

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов опубликовал последствия удара ВСУ по школе в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. Видео он разместил в Telegram-канале .

На кадрах видно разрушенное здание, сплошные руины. Сбоку от постройки горит огонь, вокруг разбросаны доски и фрагменты разгромленных стен.

«Бандеровцы прицельно нанесли по этому учебному заведению несколько артиллерийских ударов, в результате которых от школы практически ничего не осталось», — написал Рогов.

Он отметил, что после тушения пожара завалы начали разбирать.

Ранее Рогов заявил, что разведывательные беспилотники НАТО подготавливают основу для ударов украинской армии по российским территориям. По его словам, дроны альянса летают на возможном расстоянии около Крыма, Крымского моста и Кубани.