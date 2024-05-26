Рогов раскрыл роль беспилотников НАТО при ударах ВСУ по России

Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов.

«Удары по территории России, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Рогова, БПЛА Альянса готовят основу для дальнейших террористических ударов, накручивая круги близ Крыма, Крымского моста, Кубани на максимально возможном приближении.

«После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками», — указал он.

При этом формально беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО находятся в небе над нейтральными водами, заметил Рогов, однако подлетают к границам РФ максимально близко, выполняя военные задачи против страны. Дислоцируются они на авиабазе в Италии.

«Мое глубокое убеждение, для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей нашей страны эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения», — заключил Рогов.