Ничего не изменилось: Макрон передал Зеленскому слова Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским сообщил, что позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине осталась неизменной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Французский лидер накануне позвонил Путину впервые с осени 2022 года. Главной темой, как сообщили в пресс-службе Кремля, стала ситуация на Ближнем Востоке. Главы государств обсудили ирано-израильский конфликт и удары США по ядерным объектам Ирана.

Также российский президент напомнил Макрону, что конфликт на Украине стал прямым следствием политики Запада.

Венгерский аналитик Золтан Кошкович после этого заявил, что глава Франции может после этих двух разговоров изменить мнение о Зеленском и даже способствовать его отстранению от должности.